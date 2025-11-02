Un agguato mortale ha scosso il centro storico di Boscoreale nella notte tra venerdì e sabato. A perdere la vita è stato Pasquale Nappo, appena diciotto anni, raggiunto da un colpo di pistola mentre si trovava in piazza Pace insieme a un gruppo di amici. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, due uomini a bordo di uno scooter si sarebbero avvicinati rapidamente alla comitiva. Il passeggero, con l’arma già in pugno, avrebbe sparato un solo colpo a distanza ravvicinata, centrando Nappo all’altezza dell’ascella. Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Castellammare di Stabia, dove è deceduto poco dopo le 2.30.

Le indagini in corso

L’inchiesta è affidata ai carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, che hanno già ascoltato parenti e conoscenti della vittima. Al momento non si esclude l’ipotesi di una faida tra gruppi giovanili legati alla criminalità locale, anche se il movente dell’omicidio resta da chiarire.

Gli investigatori ritengono di avere ormai delineato la dinamica dell’attacco: un commando di due persone ha attraversato piazza Pace ad alta velocità, aprendo il fuoco senza esitazione contro il gruppo di amici.

Chi era Pasquale Nappo

Originario di Pompei, Pasquale Nappo lavorava come operaio e non aveva precedenti penali. Tuttavia, secondo alcune fonti investigative, il ragazzo frequentava ambienti a rischio e sarebbe legato da rapporti di amicizia con giovani già noti alle forze dell’ordine.

Gli investigatori stanno ora cercando di capire se Nappo fosse il bersaglio designato del raid o se possa essere rimasto vittima collaterale di una vendetta maturata all’interno di circuiti criminali locali.