Incendio nella casa di riposo, ospite perde la vita

Tragedia alle porte di Roma, nel comune di Torrita Tiberina, dove un incendio divampato nella serata di venerdì ha causato la morte di una donna di 87 anni e l’evacuazione dell’intera casa di riposo in piazza Matteotti. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 22 all’interno della struttura che ospitava sedici anziani.

L’intervento dei soccorritori

Diverse squadre dei vigili del fuoco sono arrivate sul posto e hanno immediatamente provveduto all’evacuazione dei 16 ospiti. Quattro anziani, rimasti intossicati dal fumo, sono stati affidati ai sanitari del 118 e successivamente trasportati in ospedale.

Per una donna di 87 anni, trovata senza vita nella sua stanza al primo piano, i soccorritori non hanno potuto fare nulla.

Le squadre dei vigili del fuoco hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’intero edificio, che è stato successivamente posto sotto sequestro.

Indagini in corso sulle cause

Restano da chiarire le origini del rogo. Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi e i necessari accertamenti per ricostruire la dinamica dell’evento e comprendere cosa abbia innescato le fiamme.

