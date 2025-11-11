Un violento incendio è divampato questa mattina a Roma, intorno alle 7:20, in via Cesare Tallone, nel quartiere Tor Sapienza. Le fiamme hanno interessato un edificio abbandonato e da tempo occupato abusivamente, costringendo all’intervento immediato i Vigili del Fuoco di Roma, impegnati con due squadre, due autobotti e un’autoscala.

L’intervento dei soccorsi

L’intera struttura è stata evacuata mentre proseguono le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e dell’unità Spe della Polizia Locale di Roma Capitale, i primi a lanciare l’allarme. Presenti anche le pattuglie del V Gruppo Casilino, impegnate nella gestione del traffico.

Per consentire le operazioni di soccorso è stata chiusa al traffico via Cesare Tallone, con interdizione degli accessi da via di Tor Cervara.

Un ferito grave

Secondo le prime informazioni, un uomo si sarebbe lanciato da una finestra per sfuggire alle fiamme. L’occupante dello stabile è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Sandro Pertini, dove è ricoverato in condizioni critiche per polifratture e intossicazione da monossido di carbonio.

Le sue condizioni sono gravi e sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini sulla dinamica dell’incendio e sull’origine delle fiamme sono in corso, coordinate dalla Polizia di Stato.