Inaugurato a Napoli il Campus con 500 posti letto per gli studenti

Inaugurato oggi a Napoli, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, il nuovo studentato universitario CX Naples/Centrale, progetto di rigenerazione urbana che trasforma l’ex sede Inps in una moderna residenza da 500 posti letto. La gestione della struttura è affidata a CampusX (CX Campus & Hotel), uno dei principali operatori nel settore delle residenze per studenti. L’intervento, completato in due anni, ha riguardato un complesso immobiliare di oltre 15.000 metri quadrati in via Galileo Ferraris 4, nelle vicinanze della stazione Centrale. Con un investimento complessivo di circa 40 milioni di euro, il progetto rappresenta un tassello significativo del più ampio processo di rigenerazione urbana che sta ridisegnando il quadrante est della città.

Il progetto e i finanziamenti

CX Naples/Centrale è promosso e sviluppato dal Fondo iGeneration, gestito da Investire Sgr, da Cdp Real Asset SGR (Gruppo Cdp) e dal Fondo europeo per gli investimenti (Fei), con la partecipazione di altri investitori istituzionali come Fondazione Con Il Sud, Cassa Forense, Enpav e Intesa Sanpaolo.

Il progetto beneficia infatti del sostegno del Fondo Piani Urbani Integrati (Fondo PUI), gestito dalla Banca europea per gli investimenti (Bei) e finanziato con risorse del Pnrr. Il Gruppo Banca Finint e Sinloc, tra gli intermediari selezionati per l’attuazione del Fondo, hanno inoltre supportato l’iniziativa con un finanziamento di 10 milioni di euro provenienti dal Fondo PUI.

La struttura e i servizi

La nuova residenza comprende 352 camere, di cui 74 destinate alla formula hotel, per un totale di 541 posti letto. Pur essendo pensata principalmente per studenti universitari, la struttura accoglie anche young professionals e viaggiatori.

Gli spazi comuni sono ampi e moderni, con aree di coworking, aule studio, cucina condivisa, lavanderia, palestra, play zone, sala multimedia e rooftop panoramico. Completa l’offerta un sistema di reception, community management, sicurezza e manutenzione, pensato per creare un’esperienza abitativa che va oltre il semplice alloggio.

Un 30% dei posti letto (83 unità) è quindi riservato a studenti meritevoli e privi di mezzi, grazie a un accordo con Adisurc – l’ente regionale per il diritto allo studio universitario. Le tariffe calmierate prevedono 278 euro per la camera singola e 254 euro per il posto letto in camera doppia, comprensive di utenze e servizi.

Inaugurazione e tavola rotonda

Alla cerimonia partecipano: Ernesto Albanese, presidente di CampusX; Arturo Nattino, presidente di Investire Sgr; Dario Scannapieco, amministratore delegato di Cdp; Emilio Di Marzio, presidente dell’Andisu; e Manuela Manenti, commissario straordinario per gli alloggi universitari del Ministero dell’Università e della Ricerca.

Seguirà infine una tavola rotonda sul tema dei finanziamenti pubblici e privati per la costruzione di nuove infrastrutture sociali, con la partecipazione di Samuele Annibali (AD CampusX), Domenico Bilotta (DG Investire Sgr), Matteo Lorito (rettore Università Federico II), John Mcilwaine (FEI-Gruppo Bei) e Antonino Turicchi (AD Cdp Real Asset Sgr).