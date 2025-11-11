Inaugurato il nuovo servizio di diagnostiche avanzate dell’Ospedale “Santa Maria della Pietà” di Nola. L’iniziativa rappresenta un investimento strategico che introduce nella struttura tecnologie all’avanguardia per la Risonanza Magnetica e la TC Photon Counting.
Presenze e cerimonia di apertura
Alla cerimonia erano presenti il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e i vertici dell’ASL Napoli 3 Sud:
Giuseppe Russo, direttore generale
Michelangelo Chiacchio, direttore amministrativo
Pasquale Izzo, direttore sanitario
Massimo Majolo, direttore di presidio
Dr. Pasquale Ranieri, titolare della Ranieri Impiantistica
Diagnostica di ultima generazione
L’attivazione delle nuove apparecchiature consolida la vocazione dell’ospedale nolano come centro di eccellenza tecnologica nella diagnostica per immagini, diretto dalla dottoressa Maria Luisa Mangoni.
Le strumentazioni consentono di:
Ampliare l’offerta di esami ad alta specializzazione
Garantire maggiore precisione nella rilevazione delle patologie
Ridurre i tempi di analisi e refertazione
Realizzazione del progetto
Il progetto è stato realizzato da Ranieri Impiantistica, che ha curato l’intero reparto, dalla progettazione architettonica (arch. Salvatore Gammella) all’impiantistica (per. in. Roberto Fontaine).
Le nuove tecnologie permetteranno di effettuare analisi approfondite per le principali patologie:
Addominali
Neurologiche
Muscoloscheletriche
Senologiche
L’iniziativa conferma l’Ospedale di Nola come polo sanitario d’avanguardia, rafforzando l’offerta di servizi di alta qualità per il territorio.