In tre bloccano il fidanzato, 20enne stuprata

Una notte da incubo quella vissuta da una coppia di ventenni romani lo scorso 25 ottobre nel parco di Tor Tre Teste, a Roma Est. I due giovani, appartati in auto dopo una serata trascorsa insieme, sono stati assaliti da un gruppo di uomini che ha prima tentato una rapina e poi ha compiuto violenze ancora più gravi.

Secondo quanto riferito alla polizia, gli aggressori hanno circondato l’auto e sfondato il finestrino, sottraendo il cellulare della ragazza. Subito dopo, uno dei membri del gruppo ha trascinato la giovane fuori dall’abitacolo e l’ha violentata, mentre gli altri bloccavano il fidanzato, costretto ad assistere. Terminata l’aggressione, i malviventi hanno derubato entrambi prima di dileguarsi.

Sotto shock, la coppia ha raggiunto immediatamente un luogo sicuro per chiedere aiuto e presentare denuncia.

Le indagini e i primi arresti

A quasi un mese dai fatti, la Squadra Mobile e la Procura di Roma hanno identificato e fermato tre componenti del gruppo, individuati grazie alle impronte digitali e al riconoscimento fotografico fornito dalle vittime. Uno dei sospettati era fuggito fino a Verona, dove è stato rintracciato e arrestato sabato scorso.

I tre sono accusati di violenza sessuale di gruppo e rapina. Le indagini però proseguono: gli investigatori ritengono che altri membri della banda fossero presenti nel parco quella notte, seppur non direttamente visibili.

Un’area già segnata da episodi di violenza

Non è il primo caso grave registrato nel parco di Tor Tre Teste. Lo scorso agosto, una donna di 60 anni era stata aggredita mentre portava a spasso il cane nelle prime ore del mattino. Il responsabile, un 26enne gambiano, era stato identificato tramite le telecamere della zona. L’uomo è indagato anche per un altro episodio di violenza avvenuto a distanza di pochi giorni.