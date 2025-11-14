La Polizia di Stato di Cava de’ Tirreni ha fermato un tentativo di furto di uno scooter, denunciando tre giovani italiani gravemente indiziati di tentato furto aggravato, alterazione di targhe, possesso ingiustificato di strumenti da scasso e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Gli agenti, impegnati in attività di controllo del territorio, hanno notato tre individui aggirarsi con fare sospetto nei pressi di un motociclo parcheggiato. Uno di loro stava manomettendo il mezzo, mentre gli altri due fungevano da pali per evitare che qualcuno si avvicinasse.

La prontezza di uno degli operatori ha consentito di allertare immediatamente la Sala Operativa, che ha inviato una pattuglia in supporto. L’intervento rapido e coordinato ha permesso di bloccare tre dei quattro soggetti coinvolti, impedendo che il furto venisse portato a termine.

Durante le verifiche successive, gli agenti hanno constatato che la targa dell’autovettura utilizzata dal gruppo era stata modificata con nastro adesivo per alterarne i caratteri. All’interno del veicolo sono stati inoltre rinvenuti una mazza da baseball, bastoni telescopici, vari attrezzi da scasso e due caschi, presumibilmente destinati alla fuga dopo il colpo. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Lo scooter, che presentava danni al blocca sterzo, è stato riconsegnato al proprietario, il quale ha formalizzato denuncia presso il Commissariato di Cava de’ Tirreni.