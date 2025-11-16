Dramma a Casamassima, in provincia di Bari, dove una donna di 70 anni ha perso la vita dopo aver soffocato a causa di un boccone di mozzarella. L’incidente è avvenuto mentre l’anziana si trovava in auto insieme al figlio. Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe iniziato a manifestare gravi difficoltà respiratorie subito dopo aver ingerito il boccone. Il figlio, accortosi di quanto stava accadendo, ha fermato il veicolo e ha cercato disperatamente di soccorrerla, trascinandola fuori dall’abitacolo nel tentativo di aiutarla a respirare.

A prestare supporto anche alcuni passanti che hanno assistito alla scena e hanno provato a mettere in atto le manovre di disostruzione delle vie aeree. Nonostante gli sforzi congiunti, le condizioni della 70enne sono peggiorate rapidamente. Per la donna non c’è stato nulla da fare: è deceduta nel giro di pochi minuti.

Sul posto sono successivamente intervenuti i soccorritori sanitari, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La vicenda ha scosso profondamente la comunità locale, colpita da una morte tanto improvvisa quanto drammatica.