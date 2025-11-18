Questa mattina al deposito EAV di Sorrento (Napoli) sono entrati in servizio i primi autobus elettrici di Classe I, che si aggiungono ai mezzi presentati recentemente a Ischia (28 ottobre) e a Galileo Ferraris (3 novembre). I nuovi bus elettrici saranno impiegati principalmente sulla linea 8 Meta-Massalubrense, migliorando la mobilità sostenibile nella zona e riducendo le emissioni.

La flotta elettrica EAV

Attualmente, la flotta EAV dispone di 17 nuovi autobus elettrici su un totale di 36 assegnati tramite la gara Acamir, per un investimento complessivo della Regione Campania di circa 12 milioni di euro.

Nel 2015, la flotta contava 110 autobus con un’età media di 16 anni. Oggi, nel 2025, EAV gestisce oltre 410 mezzi con un’età media inferiore ai 6 anni, distribuiti tra i sei depositi dell’azienda:

Ischia

Galileo Ferraris

Agnano

Sorrento

Comiziano

Torre Annunziata

Il deposito di Sorrento

Il deposito di Sorrento ospita circa 30 autobus e impiega circa 80 dipendenti, contribuendo al miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale con mezzi più moderni ed ecologici.