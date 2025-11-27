In Campania si assumono operatori ecologici a tempo indeterminato

PrimaVera Srl, società in house del Comune di Torre Annunziata (Napoli), ha pubblicato un nuovo concorso per la formazione di una graduatoria di operatori ecologici. La graduatoria sarà utilizzata per assunzioni a tempo pieno e indeterminato, con circa 13 inserimenti previsti nel triennio 2026-2028.

Le candidature devono essere presentate entro il 16 dicembre 2025. Possono partecipare anche candidati con licenza media.

Di seguito una guida completa su requisiti, modalità di selezione, presentazione della domanda e accesso al bando ufficiale.

Concorso PrimaVera Srl: profilo richiesto

Il concorso è finalizzato alla creazione di una graduatoria di idonei per il profilo di operatore ecologico. Le figure selezionate saranno impiegate nelle attività di:

spazzamento manuale e meccanizzato;

raccolta dei rifiuti con eventuale utilizzo di veicoli aziendali;

pulizia e diserbo delle aree verdi comunali.

Il servizio verrà svolto all’interno del territorio comunale di Torre Annunziata, con turnazioni anche notturne e festive.

Requisiti di partecipazione

Possono presentare domanda coloro che soddisfano i seguenti requisiti:

diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o titolo equivalente;

patente di categoria A o superiore;

età minima di 18 anni;

cittadinanza italiana o di altro Stato membro UE, secondo quanto previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 165/2001;

piena padronanza della lingua italiana;

idoneità psico-fisica alle mansioni previste;

godimento dei diritti civili e politici;

posizione regolare rispetto agli obblighi di leva (per i candidati soggetti a tale disciplina);

disponibilità al lavoro notturno, festivo, a turni e a reperibilità;

conoscenza della lingua inglese e delle principali applicazioni informatiche;

Sono inoltre esclusi i candidati che:

abbiano riportato condanne penali che impediscano il rapporto di lavoro con una Pubblica Amministrazione;

siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da incarichi presso PA o società partecipate;

risultino destinatari di misure cautelari, interdittive o di prevenzione;

abbiano subito condanne per reati contro la PA o per delitti non colposi con pene detentive pari o superiori a due anni, salvo riabilitazione o estinzione del reato.

Come si svolge la selezione

Se il numero delle domande supererà quota 300, l’ente potrà attivare una prova preselettiva basata su quiz attitudinali e domande sulle materie concorsuali.

La procedura concorsuale prevede:

1. Prova scritta

Verterà su:

normativa in materia di gestione dei rifiuti (D.Lgs. 152/2006, parte IV);

tecniche di raccolta e spazzamento;

norme sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008);

principi generali del pubblico impiego: diritti, doveri, responsabilità, codice disciplinare.

2. Prova pratica

Consisterà nell’esecuzione di attività operative quali:

spazzamento;

raccolta dei rifiuti;

aggancio e movimentazione dei contenitori con gli automezzi utilizzati per il servizio.

3. Prova orale

Oltre alle materie della prova scritta, saranno approfonditi:

elementi di diritto costituzionale e amministrativo;

nozioni sulle società partecipate (D.Lgs. 175/2016);

contenuti del CCNL Utilitalia “Igiene Ambientale – Aziende Municipalizzate”.

Durante il colloquio saranno inoltre valutate:

soft skills coerenti con il profilo professionale;

conoscenza della lingua inglese;

competenze digitali e uso degli strumenti informatici più diffusi.