In Campania l’Allerta Meteo diventa arancione

La Protezione Civile della Regione Campania ha aggiornato le previsioni meteo, elevando l’allerta da gialla ad arancione su gran parte del territorio, con particolare attenzione alle zone costiere. A partire dalle 23:59 di oggi, le zone 1, 2, 3, 5 e 6 saranno interessate dal livello di allerta arancione fino alle 23:59 di domani. Nello specifico:

Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole e Area Vesuviana, Zona 2: Alto Volturno e Matese, Zona 3: Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Zona 5: Tusciano e Alto Sele, Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento

Per le restanti aree della Campania, l’allerta gialla è prorogata per ulteriori 24 ore.

Le previsioni indicano un’intensificazione delle precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, con possibili fenomeni di forte intensità che potrebbero determinare dissesti idrogeologici e rischio idraulico diffuso. Temporali su vasta scala interesseranno ampie porzioni del territorio regionale.

Inoltre, sono previsti venti forti provenienti da sud-ovest, con possibili raffiche, che dovrebbero attenuarsi tra il pomeriggio e la sera di domani. Il mare risulterà agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

In manovra un Fondo da 300 euro per ogni figlio

Tari da record a Napoli ed al Sud: 500 euro

Gli ultras attaccano De Laurentiis e Saviano con un manifesto

Auto contro guardrail, muore dirigente della Camera di Commercio

Presi a calci e pugni da un gruppo di ragazzini, 13enne in ospedale nei Paesi Vesuviani

Incassa la pensione della madre morta: ecco il suo documento in cui si traveste da donna

Concorso Asi per assunzioni a tempo indeterminato

Rapina Caf, hotel e farmacia in poche ore

Facebook-f Instagram
'; iframe.srcdoc = iframeContent; // Adatta l'altezza dell'iframe al contenuto iframe.onload = function() { try { var body = iframe.contentWindow.document.body; if (body) { var height = body.scrollHeight; if (height > 50) { iframe.style.height = height + 'px'; iframe.style.minHeight = 'auto'; } } } catch(e) {} }; return iframe; } // Trova il contenitore var contentWidget = document.querySelector('.elementor-widget-theme-post-content'); if (!contentWidget) return; var contentContainer = contentWidget.querySelector('.elementor-widget-container'); if (!contentContainer) return; // Zone IDs var zoneTop = 2; var zoneCenter = 3; var zoneBottom = 4; var nTop = 'a8479755'; var nCenter = 'af227768'; var nBottom = 'acb2e151'; // Wrapper function createWrapper(position) { var wrapper = document.createElement('div'); wrapper.className = 'article-ad article-ad--' + position; return wrapper; } // BANNER TOP var wrapperTop = createWrapper('top'); wrapperTop.appendChild(createReviveIframe(zoneTop, nTop)); contentContainer.insertBefore(wrapperTop, contentContainer.firstChild); // BANNER BOTTOM var wrapperBottom = createWrapper('bottom'); wrapperBottom.appendChild(createReviveIframe(zoneBottom, nBottom)); contentContainer.appendChild(wrapperBottom); // BANNER CENTER var paragraphs = contentContainer.querySelectorAll('p'); if (paragraphs.length > 0) { var middleIndex = Math.floor(paragraphs.length / 2); var targetParagraph = paragraphs[middleIndex]; var wrapperCenter = createWrapper('middle'); wrapperCenter.appendChild(createReviveIframe(zoneCenter, nCenter)); if (targetParagraph.nextSibling) { targetParagraph.parentNode.insertBefore(wrapperCenter, targetParagraph.nextSibling); } else { targetParagraph.parentNode.appendChild(wrapperCenter); } } });