In Campania l’Allerta Meteo diventa arancione

La Protezione Civile della Regione Campania ha aggiornato le previsioni meteo, elevando l’allerta da gialla ad arancione su gran parte del territorio, con particolare attenzione alle zone costiere. A partire dalle 23:59 di oggi, le zone 1, 2, 3, 5 e 6 saranno interessate dal livello di allerta arancione fino alle 23:59 di domani. Nello specifico:

Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole e Area Vesuviana, Zona 2: Alto Volturno e Matese, Zona 3: Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Zona 5: Tusciano e Alto Sele, Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento

Per le restanti aree della Campania, l’allerta gialla è prorogata per ulteriori 24 ore.

Le previsioni indicano un’intensificazione delle precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, con possibili fenomeni di forte intensità che potrebbero determinare dissesti idrogeologici e rischio idraulico diffuso. Temporali su vasta scala interesseranno ampie porzioni del territorio regionale.

Inoltre, sono previsti venti forti provenienti da sud-ovest, con possibili raffiche, che dovrebbero attenuarsi tra il pomeriggio e la sera di domani. Il mare risulterà agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.