Momenti di forte tensione nella frazione Epitaffio di Eboli, dove un imprenditore agricolo è stato vittima di un audace tentativo di furto nella propria abitazione. L’uomo, impegnato a cena fuori, è stato allertato dal sistema di sicurezza che segnalava un’intrusione. Rientrato rapidamente, si è trovato di fronte ai ladri che stavano lasciando l’immobile. Contrariamente a quanto ci si sarebbe potuti aspettare, i malviventi non sono fuggiti. Armati di oggetti contundenti, hanno preso di mira l’automobile dell’imprenditore, colpendola ripetutamente e impedendogli di scendere dal veicolo. Immobilizzato nell’abitacolo, la vittima ha potuto solo assistere al raid vandalico.

Una volta cessata l’aggressione e dopo la fuga dei ladri, l’uomo ha constatato i danni all’interno della casa: ambienti completamente messi a soqquadro, cassetti spalancati e armadi rovistati.

L’imprenditore ha sporto denuncia ai carabinieri, che hanno avviato immediatamente le indagini. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini delle videocamere di sorveglianza presenti nella zona per individuare i responsabili. Le attività investigative sono tuttora in corso.