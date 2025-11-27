Il presepe di San Pietro arriva dalla Diocesi di Nocera-Sarno

Alle celebrazioni natalizie del Vaticano si aggiunge quest’anno un importante contributo proveniente dall’entroterra campano. Accanto al tradizionale albero di Natale installato il 27 novembre in Piazza San Pietro sarà infatti esposto un presepe realizzato nella provincia di Salerno, caratterizzato da elementi e ambientazioni tipiche dell’area nocerina. L’allestimento sarà completato nei prossimi giorni.

L’opera e gli autori

Il presepe è stato donato dalla Diocesi di Nocera Inferiore-Sarno ed è stato progettato dall’architetto Angelo Santitoro, direttore dell’Ufficio diocesano per i Beni culturali e l’Edilizia di Culto. Alla sua realizzazione hanno collaborato diverse realtà artigiane e professionali del territorio nocerino: l’azienda Seri…A Pubblicità, la falegnameria Avella Concept, l’impresa Elettroclima e lo scenografo Silvio Di Monaco.

La tradizione presepiale campana in Vaticano

I pastori, modellati secondo lo stile classico del Settecento napoletano dal maestro Federico Iaccarino di Meta di Sorrento, popoleranno un complesso scenografico ricco di simboli identitari della zona. Tra gli elementi rappresentati figurano:

il Battistero paleocristiano di Santa Maria Maggiore a Nocera Superiore

la fontana di Helvius a Sant’Egidio del Monte Albino

la tradizionale casa dei cortili

sant’Alfonso Maria de’ Liguori al clavicembalo

il quadro di Maria Santissima delle Tre Corone di Sarno, riprodotto grazie agli infioratori di San Valentino Torio

Il presepe intende portare in Vaticano non solo la maestria artigiana campana, ma anche un patrimonio culturale fortemente radicato nel territorio salernitano.