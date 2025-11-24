Il maltempo fa crollare un costone a Napoli

Le forti piogge che da giorni interessano Napoli hanno provocato il crollo parziale di un costone tufaceo nel Parco Carelli a Posillipo. Il cedimento è stato segnalato dagli abitanti del parco, che hanno denunciato forte spavento e disagi alla viabilità locale. Le immagini del crollo sono state diffuse sui social.

Strade allagate e traffico in tilt

Il muro in tufo crollato ha invaso parte della carreggiata sottostante, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, impegnati a valutare le condizioni di sicurezza dell’area. Anche la zona di Soccavo è stata colpita dal maltempo, con interventi in corso per delimitare e mettere in sicurezza le aree più a rischio.

Interventi di sicurezza in corso

Secondo la nota ufficiale del Comune di Napoli:

«Questa mattina, a seguito delle intense piogge, si è verificato il crollo parziale di una muratura in mattoni di tufo a sostegno degli spazi esterni di un’abitazione privata, posta sopra un costone tufaceo vicino all’ingresso del civico 23 del Parco Carelli a Posillipo».

Il materiale franato ha invaso parte del viale sottostante, rendendo necessario un intervento immediato dei Vigili del Fuoco. Attualmente, l’accesso carrabile al civico 23 è interdetto, mentre quello pedonale rimane aperto e via Parco Carelli resta transitabile.

I proprietari del muro crollato hanno già incaricato una ditta specializzata per avviare i lavori di messa in sicurezza, propedeutici al consolidamento e alla ricostruzione della muratura. Nel frattempo, la Protezione Civile comunale presidia l’area per garantire la sicurezza dei cittadini e monitorare la situazione.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a mantenere la massima prudenza nelle zone interessate dal maltempo.