Il Bonus da 1200 euro diventa legge

La Legge di Bilancio 2026 riporta al centro del dibattito politico il tema dei sostegni ai caregiver familiari, aprendo la strada a un possibile bonus economico destinato a chi assiste persone con disabilità grave. Il confronto parlamentare incrocia due percorsi distinti: il DdL Locatelli, che entrerà in vigore nel 2027, e la proposta del Reddito di cura avanzata dal Movimento 5 Stelle.

Obiettivo comune: ampliare le tutele oggi previste dalla Legge 104 e riconoscere economicamente il lavoro di cura non professionale.

Che cos’è il bonus caregiver

Il tema è tornato alla ribalta già con il Documento Programmatico di Finanza Pubblica, che ha riaperto la discussione su una riforma organica a favore di chi assiste un familiare non autosufficiente. Dopo anni di misure locali e frammentarie, l’intenzione è definire un quadro normativo omogeneo e stabile.

L’articolo 53 del DdL di Bilancio 2026 prevede uno stanziamento di:

1,15 milioni di euro per il 2026

207 milioni di euro all’anno dal 2027

Queste risorse costituiranno la base finanziaria di futuri interventi legislativi dedicati ai caregiver familiari.

Il DdL Locatelli: riconoscimento formale dei prestatori di cura dal 2027

Il disegno di legge annunciato dalla Ministra per la Disabilità, Alessandra Locatelli, introduce per la prima volta la figura del prestatore di cura, ossia la persona che assiste:

coniuge, partner o convivente di fatto

parenti o affini entro il secondo grado

persone con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104

soggetti non autosufficienti titolari di indennità di accompagnamento

Le fasce di tutela previste

Il sistema si basa sul numero di ore settimanali dedicate all’assistenza e sulla convivenza.

Fascia Carico assistenziale Convivenza Tutele

1 Oltre 91 ore settimanali Convivente Bonus economico + altre tutele

2 30–91 ore Convivente Tutele non economiche a scalare

3 30–91 ore Non convivente Tutele non economiche a scalare

4 Meno di 30 ore Convivente o non convivente Tutele non economiche a scalare

Il bonus economico previsto dal DdL Locatelli

Per chi assiste oltre 91 ore a settimana e convive con la persona disabile è previsto:

1.200 euro trimestrali,

fino a un massimo di 4.800 euro annui.

L’accesso al beneficio sarebbe subordinato a:

reddito da lavoro annuo del caregiver non superiore a 3.000 euro lordi

ISEE fino a 15.000 euro

Il DdL dovrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri nel corso del 2026, ma i benefici economici diventerebbero effettivi solo dal 2027.

La novità nella Legge di Bilancio 2026: il Reddito di cura del M5S

Parallelamente, nel percorso parlamentare della Legge di Bilancio 2026 è stato presentato un emendamento del Movimento 5 Stelle per introdurre sin da subito un sostegno economico denominato Reddito di cura.

Caratteristiche principali del Reddito di cura

rivolto ai caregiver di familiari conviventi con disabilità gravissima

assistenza prestata a domicilio, in forma continuativa e non professionale

requisito ISEE fino a 30.000 euro

importo mensile compreso tra 400 e 600 euro, variabile in base alle risorse disponibili

finanziamento complessivo: 3 miliardi di euro annui a partire dal 2026

Si tratta di una misura profondamente diversa dal bonus previsto dal DdL Locatelli, sia per la platea dei beneficiari sia per l’entità delle risorse impiegate.

Due percorsi distinti verso un’unica riforma del caregiver

La Manovra 2026 sembra destinata a istituire un Fondo che possa supportare, nel tempo, l’avvio di strumenti economici e non economici per i caregiver. Tuttavia, la concreta introduzione di un bonus stabile appare legata a iter normativi separati e con tempistiche differenziate:

Reddito di cura: destinato al confronto in Parlamento nell’ambito della Legge di Bilancio 2026

Bonus caregiver del DdL Locatelli: operatività prevista dal 2027

Entrambe le misure rispondono alla necessità, più volte sollevata dalle associazioni di settore, di riconoscere il ruolo fondamentale dei caregiver familiari e di garantire sostegni adeguati alle responsabilità quotidiane di assistenza.