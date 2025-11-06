Blitz dei Carabinieri del Comando provinciale di Avellino, che ieri mattina hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di cinque persone, di età compresa tra i 20 e i 44 anni, ritenute gravemente indiziate – allo stato delle indagini – di associazione per delinquere finalizzata ai furti d’auto.

Il provvedimento, che prevede quattro arresti in carcere e uno ai domiciliari, è emesso dal Gip del Tribunale di Avellino su richiesta della Procura della Repubblica irpina, che ha coordinato l’attività investigativa condotta dai Carabinieri della Compagnia di Solofra.

23 furti accertati tra Avellino e Salerno

Secondo quanto emerso, la banda avrebbe agito tra marzo e giugno 2025, colpendo in particolare le province di Avellino e Salerno. L’indagine ha permesso di ricostruire almeno 23 episodi di furto di automobili, realizzati con un modus operandi sistematico e altamente professionale.

Le indagini, supportate da un’attenta analisi dei sistemi di videosorveglianza e dalla ricostruzione dei percorsi dei veicoli rubati, hanno consentito di delineare il ruolo di ciascun componente del gruppo e di documentare l’attività criminale in modo dettagliato.

La Procura ha definito il comportamento del sodalizio «reiterato e connotato da un’allarmante professionalità», evidenziando la capacità organizzativa del gruppo e la rapidità con cui riusciva a spostarsi tra diversi comuni per colpire.

L’operazione

L’ordinanza cautelare rappresenta l’esito di un’articolata attività investigativa volta a contrastare i reati contro il patrimonio che, negli ultimi mesi, avevano creato allarme tra i cittadini dell’area irpina e salernitana.

Le persone coinvolte sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli ulteriori sviluppi dell’inchiesta.