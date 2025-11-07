Un uomo di 35 anni, di origine marocchina e residente da tempo in città, è rimasto gravemente ustionato in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di ieri in località Prato, all’interno di un’azienda florovivaistica.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, l’operaio stava procedendo allo smaltimento di materiale di scarto, in particolare rifiuti vegetali, quando nel cumulo sarebbe stata presente una sostanza infiammabile, probabilmente benzina o solvente.

Nel momento in cui l’uomo ha acceso il fuoco, si è verificato un violento ritorno di fiamma, seguito da una piccola esplosione. Le fiamme hanno avvolto il lavoratore in pochi istanti, incendiando i vestiti e provocando ustioni estese e profonde.

I colleghi presenti sono intervenuti tempestivamente, cercando di spegnere il fuoco con estintori e acqua, riuscendo a domare le fiamme prima dell’arrivo dei soccorsi.

I soccorsi e le condizioni del ferito

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e trasportato d’urgenza il ferito all’ospedale di Battipaglia.

A causa della gravità delle ustioni, i medici hanno disposto il trasferimento in eliambulanza al Centro Grandi Ustionati dell’Ospedale Cardarelli di Napoli, dove l’uomo è ora ricoverato in prognosi riservata.

Le ustioni interesserebbero oltre l’80% del corpo, in particolare tronco e arti, e le sue condizioni sono considerate critiche.

Le indagini

Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Eboli, che stanno raccogliendo elementi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro all’interno dell’azienda.