Un vasto incendio è divampato questa mattina tra i comuni di Palma Campania e San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli. La colonna di fumo, alta e densa, è stata avvistata da diversi punti della provincia e risulta ben visibile anche dall’autostrada A30, che collega Salerno a Caserta.

In fiamme un ex stabilimento ora adibito a deposito

Secondo le prime informazioni, le fiamme avrebbero interessato una vecchia fabbrica riconvertita a deposito situata nella zona di confine tra i due comuni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

Accertamenti in corso sulle cause

Non sono ancora note le cause del rogo. Gli inquirenti stanno effettuando i rilievi tecnici per stabilire se l’incendio sia di origine accidentale o dolosa.

La colonna di fumo, visibile anche a grande distanza, ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, ma al momento non si registrano feriti.