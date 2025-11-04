La compagnia di navigazione GNV (Grandi Navi Veloci), parte del gruppo MSC, ha riattivato la campagna di assunzioni in Campania per il piano occupazionale 2025-2026, in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia e i Centri per l’Impiego regionali.
L’obiettivo è inserire oltre 200 nuove risorse di bordo in vista della prossima stagione operativa e dell’ampliamento della flotta GNV nel Mediterraneo.
Date e sedi dei recruiting day
Le giornate di selezione si terranno:
12 novembre 2025 a Torre del Greco, presso Stecca – Incubatore del Mare
13 novembre 2025 a Salerno, presso il Centro per l’Impiego di via Generale Clark 51
Entrambe le sessioni si svolgeranno dalle ore 9:30 alle 16:00.
Figure ricercate: profili di bordo e tecnici
Le posizioni aperte rientrano in due principali aree operative:
Area Hotel/Retail
Cuochi e pizzaioli
Shop attendant
Cambusieri e piccoli di camera
Magazzinieri e personale di servizio
Area Deck & Engine (coperta e macchina)
Ufficiali di coperta
Direttori di macchina
Elettricisti, meccanici e frigoristi
(richiesta esperienza di bordo e certificazioni specifiche)
Documentazione richiesta e modalità di candidatura
I candidati dovranno presentarsi alle selezioni muniti di:
Documento di identità
Curriculum aggiornato
Libretto di navigazione
Certificazioni STCW
È inoltre possibile inviare la candidatura online tramite il sito ufficiale di GNV o via email all’indirizzo crew.talent@gnv.it
.
Opportunità di crescita per il personale marittimo campano
L’iniziativa segue le tappe già svolte in Liguria, Sicilia e Sardegna, e si inserisce nel piano di valorizzazione delle competenze marittime regionali promosso dal gruppo MSC.
La crescita della flotta e l’ampliamento delle rotte GNV nel Mediterraneo stanno generando nuove opportunità di lavoro qualificato per marittimi e professionisti del settore alberghiero di bordo.