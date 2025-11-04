La compagnia di navigazione GNV (Grandi Navi Veloci), parte del gruppo MSC, ha riattivato la campagna di assunzioni in Campania per il piano occupazionale 2025-2026, in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia e i Centri per l’Impiego regionali.

L’obiettivo è inserire oltre 200 nuove risorse di bordo in vista della prossima stagione operativa e dell’ampliamento della flotta GNV nel Mediterraneo.

Date e sedi dei recruiting day

Le giornate di selezione si terranno:

12 novembre 2025 a Torre del Greco, presso Stecca – Incubatore del Mare

13 novembre 2025 a Salerno, presso il Centro per l’Impiego di via Generale Clark 51

Entrambe le sessioni si svolgeranno dalle ore 9:30 alle 16:00.

Figure ricercate: profili di bordo e tecnici

Le posizioni aperte rientrano in due principali aree operative:

Area Hotel/Retail

Cuochi e pizzaioli

Shop attendant

Cambusieri e piccoli di camera

Magazzinieri e personale di servizio

Area Deck & Engine (coperta e macchina)

Ufficiali di coperta

Direttori di macchina

Elettricisti, meccanici e frigoristi

(richiesta esperienza di bordo e certificazioni specifiche)

Documentazione richiesta e modalità di candidatura

I candidati dovranno presentarsi alle selezioni muniti di:

Documento di identità

Curriculum aggiornato

Libretto di navigazione

Certificazioni STCW

È inoltre possibile inviare la candidatura online tramite il sito ufficiale di GNV o via email all’indirizzo crew.talent@gnv.it

.

Opportunità di crescita per il personale marittimo campano

L’iniziativa segue le tappe già svolte in Liguria, Sicilia e Sardegna, e si inserisce nel piano di valorizzazione delle competenze marittime regionali promosso dal gruppo MSC.

La crescita della flotta e l’ampliamento delle rotte GNV nel Mediterraneo stanno generando nuove opportunità di lavoro qualificato per marittimi e professionisti del settore alberghiero di bordo.