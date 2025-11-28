Gli alberi vengono giù uno dietro l’altro

Nuovo crollo di un albero al Vomero. Questa volta è accaduto in via Tito Angelini, nei pressi delle scale della Pedamentina, sul marciapiede dove si trova la palina della fermata della circolare V1. L’episodio non ha provocato danni a persone o cose, nonostante l’area sia tra le più frequentate dai turisti per il panorama particolarmente suggestivo che offre sulla città.

Secondo Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori Collinari, si tratta dell’ennesimo segnale del degrado che caratterizza il già scarso verde pubblico della collina vomerese. Capodanno ricorda come, negli ultimi mesi, numerosi alberi si siano improvvisamente abbattuti al suolo con una frequenza sempre più preoccupante. A suo giudizio, tali episodi sono riconducibili a carenze manutentive e alla mancanza di un monitoraggio organico, più volte sollecitato, sullo stato di salute delle alberature presenti nel quartiere.