Un grave incidente si è verificato questa mattina in un asilo nido della frazione di Soci, nel comune di Bibbiena, in provincia di Arezzo. Un bambino di due anni è morto per soffocamento durante le attività scolastiche. Le cause dell’accaduto sono ancora in corso di accertamento.

Le prime ricostruzioni

Secondo una prima versione dei fatti, il piccolo potrebbe essere rimasto soffocato a causa di un pezzo di cibo ingerito durante un momento di pausa. Tuttavia, altre testimonianze riferiscono che il soffocamento sarebbe stato provocato da un indumento, probabilmente un giubbotto, che avrebbe causato lo strozzamento accidentale.

L’incidente nel cortile dell’asilo

L’episodio sarebbe avvenuto nel cortile dell’asilo, durante un momento di gioco all’aperto. Il bambino si sarebbe impigliato con il giubbotto a un albero, restando intrappolato. Il personale scolastico, accortosi immediatamente della situazione, ha dato l’allarme e ha cercato di prestare i primi soccorsi.

I soccorsi e il decesso

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l’elisoccorso Pegaso, ma nonostante i tentativi di rianimazione, per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato nel giardino dell’asilo nido, poco dopo l’arrivo dei soccorritori.

Indagini in corso

La compagnia dei Carabinieri di Bibbiena ha avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli operatori della struttura e i testimoni presenti sono stati ascoltati per raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione dei fatti.

La Procura di Arezzo sarà informata nelle prossime ore per valutare eventuali accertamenti ulteriori, compreso l’esame autoptico, al fine di stabilire con precisione la causa del soffocamento.