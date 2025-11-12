Durante un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della Tenenza di Castel Volturno hanno denunciato in stato di libertà quattro giovani per il reato di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Secondo quanto riferito dall’Arma, nel corso delle perquisizioni personali tutti e quattro sono stati trovati in possesso di coltelli.

Dettagli sui coltelli sequestrati

Un 21enne di Castel Volturno aveva un coltello con lama lunga 8 centimetri.

Un 19enne dello stesso comune portava un coltello con lama di 10 centimetri.

Un 18enne e un 20enne, entrambi di Giugliano in Campania (Napoli), erano in possesso ciascuno di un coltello con lama di 10 centimetri.

Segnalazioni e sanzioni aggiuntive

Per tre dei ragazzi – il 21enne, il 18enne e il 20enne – è scattata anche la segnalazione alla Prefettura di Caserta per detenzione di hashish: rispettivamente 1,3 grammi, 2,5 grammi e 4,0 grammi.

Inoltre, nei confronti del 18enne è disposto il ritiro della patente di guida, poiché al momento del controllo era alla guida di una Lancia Ypsilon.

Controlli dei Carabinieri sul territorio

L’operazione rientra nei servizi di prevenzione e controllo del territorio svolti dai Carabinieri di Castel Volturno, con l’obiettivo di contrastare il porto abusivo di armi e il traffico di sostanze stupefacenti tra i giovani.