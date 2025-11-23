Giovane donna trovata accoltellata in strada: è in fin di vita

Una donna di 35 anni è stata ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale San Giuliano di Giugliano, dopo essere stata ferita con sette coltellate in diverse parti del corpo: addome, retro della testa, braccia e gambe. L’aggressione sarebbe avvenuta nel contesto di un litigio con un uomo, ma la dinamica è ancora in fase di ricostruzione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile di Giugliano in Campania, che hanno avviato le prime verifiche per chiarire l’esatta sequenza dei fatti.

L’allarme e i soccorsi

La segnalazione è arrivata intorno alle 21, quando i sanitari del 118 sono stati allertati per il ferimento all’interno del parco residenziale Cerqua, in via Filippo Turati, a Qualiano. La donna è stata trovata in strada, gravemente ferita.

In pochi minuti sono intervenute l’auto medica e le ambulanze dell’Asl Napoli 2 Nord, provenienti da Varcaturo e Giugliano. Dopo le prime manovre di stabilizzazione, la 35enne è stata trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso di Giugliano, dove è arrivata in codice rosso ma ancora cosciente.

Almeno sette coltellate: ferite all’addome e alla testa

Dai primi accertamenti emerge che la donna sarebbe stata colpita con almeno sette fendenti, diretti soprattutto all’addome e alla parte posteriore della testa. Sarebbero presenti anche ferite alla gamba e al braccio, quest’ultima probabilmente provocata in un tentativo di difesa.

Carabinieri al lavoro per identificare l’aggressore

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica e avrebbero già acquisito elementi utili all’identificazione del responsabile. Gli investigatori stanno esaminando testimonianze e ogni possibile traccia lasciata sulla scena dell’aggressione.

In manovra un Fondo da 300 euro per ogni figlio

Tari da record a Napoli ed al Sud: 500 euro

Gli ultras attaccano De Laurentiis e Saviano con un manifesto

In Campania l’Allerta Meteo diventa arancione

Auto contro guardrail, muore dirigente della Camera di Commercio

Presi a calci e pugni da un gruppo di ragazzini, 13enne in ospedale nei Paesi Vesuviani

Incassa la pensione della madre morta: ecco il suo documento in cui si traveste da donna

Concorso Asi per assunzioni a tempo indeterminato

Facebook-f Instagram
'; iframe.srcdoc = iframeContent; // Adatta l'altezza dell'iframe al contenuto iframe.onload = function() { try { var body = iframe.contentWindow.document.body; if (body) { var height = body.scrollHeight; if (height > 50) { iframe.style.height = height + 'px'; iframe.style.minHeight = 'auto'; } } } catch(e) {} }; return iframe; } // Trova il contenitore var contentWidget = document.querySelector('.elementor-widget-theme-post-content'); if (!contentWidget) return; var contentContainer = contentWidget.querySelector('.elementor-widget-container'); if (!contentContainer) return; // Zone IDs var zoneTop = 2; var zoneCenter = 3; var zoneBottom = 4; var nTop = 'a8479755'; var nCenter = 'af227768'; var nBottom = 'acb2e151'; // Wrapper function createWrapper(position) { var wrapper = document.createElement('div'); wrapper.className = 'article-ad article-ad--' + position; return wrapper; } // BANNER TOP var wrapperTop = createWrapper('top'); wrapperTop.appendChild(createReviveIframe(zoneTop, nTop)); contentContainer.insertBefore(wrapperTop, contentContainer.firstChild); // BANNER BOTTOM var wrapperBottom = createWrapper('bottom'); wrapperBottom.appendChild(createReviveIframe(zoneBottom, nBottom)); contentContainer.appendChild(wrapperBottom); // BANNER CENTER var paragraphs = contentContainer.querySelectorAll('p'); if (paragraphs.length > 0) { var middleIndex = Math.floor(paragraphs.length / 2); var targetParagraph = paragraphs[middleIndex]; var wrapperCenter = createWrapper('middle'); wrapperCenter.appendChild(createReviveIframe(zoneCenter, nCenter)); if (targetParagraph.nextSibling) { targetParagraph.parentNode.insertBefore(wrapperCenter, targetParagraph.nextSibling); } else { targetParagraph.parentNode.appendChild(wrapperCenter); } } });