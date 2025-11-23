Giovane donna trovata accoltellata in strada: è in fin di vita

Una donna di 35 anni è stata ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale San Giuliano di Giugliano, dopo essere stata ferita con sette coltellate in diverse parti del corpo: addome, retro della testa, braccia e gambe. L’aggressione sarebbe avvenuta nel contesto di un litigio con un uomo, ma la dinamica è ancora in fase di ricostruzione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile di Giugliano in Campania, che hanno avviato le prime verifiche per chiarire l’esatta sequenza dei fatti.

L’allarme e i soccorsi

La segnalazione è arrivata intorno alle 21, quando i sanitari del 118 sono stati allertati per il ferimento all’interno del parco residenziale Cerqua, in via Filippo Turati, a Qualiano. La donna è stata trovata in strada, gravemente ferita.

In pochi minuti sono intervenute l’auto medica e le ambulanze dell’Asl Napoli 2 Nord, provenienti da Varcaturo e Giugliano. Dopo le prime manovre di stabilizzazione, la 35enne è stata trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso di Giugliano, dove è arrivata in codice rosso ma ancora cosciente.

Almeno sette coltellate: ferite all’addome e alla testa

Dai primi accertamenti emerge che la donna sarebbe stata colpita con almeno sette fendenti, diretti soprattutto all’addome e alla parte posteriore della testa. Sarebbero presenti anche ferite alla gamba e al braccio, quest’ultima probabilmente provocata in un tentativo di difesa.

Carabinieri al lavoro per identificare l’aggressore

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica e avrebbero già acquisito elementi utili all’identificazione del responsabile. Gli investigatori stanno esaminando testimonianze e ogni possibile traccia lasciata sulla scena dell’aggressione.