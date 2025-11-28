Giovane di 19 anni trovato senza vita in casa

Un giovane di 19 anni, cittadino straniero, è trovato privo di vita all’interno di un appartamento situato nel cuore di Avellino. Il ritrovamento è avvenuto in un edificio residenziale tra via Tagliamento e via Esposito, a pochi passi dal Tribunale, in una zona molto frequentata della città. L’allarme è scattato nella mattinata, quando è richiesta l’assistenza sanitaria. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo. Contestualmente sono arrivati gli agenti delle Volanti della Questura di Avellino, che hanno delimitato l’area e avviato le verifiche necessarie.

All’interno dell’abitazione sono stati effettuati i primi accertamenti tecnici e documentali. Al momento, sulla base degli elementi preliminari raccolti, non emergerebbero segni riconducibili a un’aggressione o a un intervento di terzi. Gli investigatori stanno valutando la possibilità che si tratti di un gesto autolesionistico, anche se la dinamica esatta dovrà essere definita con maggiore precisione attraverso ulteriori approfondimenti.

La Polizia sta ricostruendo le ultime ore di vita del giovane, verificando eventuali testimonianze e raccogliendo informazioni utili per capire il contesto personale e abitativo in cui viveva. Non si esclude che nei prossimi giorni sia disposta un’autopsia per accertare le cause del decesso.

La comunità locale è scossa dalla notizia, che coinvolge un ragazzo molto giovane e in una zona centrale della città. Le indagini proseguono nel massimo riserbo.