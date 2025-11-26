Giovane barbiere trovato senza vita nel suo negozio

Tragedia nella serata di ieri a Giugliano in Campania, dove un barbiere di 38 anni, Angelo Speranza, è stato trovato privo di vita all’interno della sua barberia. A lanciare l’allarme sarebbero state alcune persone che non lo vedevano da diverse ore e che, preoccupate, hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Quando gli operatori del 118 sono arrivati sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. L’uomo era molto conosciuto in zona, sia per la sua attività professionale sia per i rapporti costruiti nel tempo con i residenti del quartiere.

Le indagini

Le forze dell’ordine hanno avviato immediatamente gli accertamenti necessari per chiarire le circostanze della morte. Al momento, la pista più accreditata è quella che porta all’ipotesi di un gesto volontario, ma gli investigatori mantengono il massimo riserbo in attesa degli esiti degli approfondimenti.

Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e verificando ogni elemento utile a ricostruire le ultime ore di vita del 38enne. Saranno inoltre gli accertamenti medico-legali a fornire un quadro più preciso sulle cause del decesso.

Comunità sotto shock

La notizia si è diffusa rapidamente in città, gettando nello sconforto parenti, amici e clienti abituali del barbiere. Numerosi messaggi di cordoglio sono stati condivisi sui social e nella comunità locale, dove Angelo era apprezzato per professionalità e disponibilità.