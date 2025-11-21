Giornata degli alberi, l’appello di Servino (Terzigno Verde): “Dagli alberi una lezione di comunità: il Vesuviano la ascolti”

Servino, Terzigno Verde: “Dopo tagli scriteriati e incendi devastanti, gli alberi ci ricordano chi siamo e cosa dobbiamo difendere. Il verde pubblico non è arredo urbano: è un presidio climatico, culturale e comunitario”.

«La Giornata nazionale degli alberi non è un’iniziativa di una singola associazione o di un gruppo, ma una ricorrenza istituzionale promossa dal Ministero dell’Ambiente e riconosciuta dalla Legge 14 Gennaio 2013, n. 10. Una giornata pensata per valorizzare l’ambiente e il patrimonio arboreo e boschivo, promuovere le politiche di riduzione delle emissioni, prevenire il dissesto idrogeologico e migliorare la qualità dell’aria» dichiara Francesco Servino, presidente dell’associazione Terzigno Verde.

«Nel Vesuviano questa giornata assume un significato più profondo. In diversi comuni abbiamo assistito, negli ultimi anni, a un restyling delle piazze che ha significato soprattutto tagliare alberi, anziché piantarne di nuovi. Una scelta miope, proprio mentre i cambiamenti climatici e l’innalzamento delle temperature rendono evidente il ruolo del verde pubblico nella riduzione dell’effetto “isola di calore” urbana. In città dominate da asfalto e cemento, alberi, parchi e tetti verdi non sono un abbellimento: sono strumenti essenziali per contrastare il caldo estremo».

Servino ricorda anche l’emergenza che ha colpito il territorio pochi mesi fa: «Ad Agosto un incendio devastante ha distrutto una parte consistente del Parco Nazionale del Vesuvio. Rivedere un bosco mediterraneo richiederà anni, se non decenni, e soprattutto interventi strutturali seri e continui. Serve un’azione coordinata delle istituzioni, supportata dalle associazioni ambientaliste locali e dai volontari, per accompagnare il Vesuvio nella sua ripresa. Una collaborazione che, in molte aree, ancora manca. Senza questo lavoro comune, non potrà mai nascere una vera comunità del Parco capace di tutelare e valorizzare il proprio territorio».

Spiega poi come gli alberi offrano anche una lezione di comunità: «Ogni albero è diverso, ma tutti fanno parte dello stesso ecosistema. Oggi sappiamo che le piante sono connesse tra loro come in una rete naturale: attraverso le radici e le reti micorriziche condividono acqua, nutrienti e sostegno, soprattutto con gli individui più giovani o più fragili. È un esempio straordinario di solidarietà e inclusione. Sembra incredibile, ma dagli alberi abbiamo ancora moltissimo da imparare».

«In questo giorno che il nostro Paese dedica agli alberi» conclude Servino «rinnoviamo l’impegno di Terzigno Verde per la difesa sistemica del patrimonio naturale e del verde urbano: non per ideologia, ma perché riguarda la salute, la qualità della vita e il futuro delle nostre comunità».