Una passione per la musica napoletana che parte da bambino, perfezionata con il tempo, con lo studio e con non pochi sacrifici e che oggi raccoglie i meritati riconoscimenti : Gino Ricordi, artista partenopeo, in gara al Festival di Napoli. Gino Ricordi, nella recente manifestazione a Licola, Napoli food West , ha gareggiato con altrettanti 27 artisti posizionandosi nella rosa dei 12 che accendono al prestigioso Festival di Napoli che si terrà il prossimo Dicembre presso il Teatro Politeama di Napoli . La carriera di Gino Ricordi, come detto, parte da bambino , dal quella recita alle scuole elementari che lo vede protagonista canoro indiscusso. Una passione che lo porta sui palchi delle piazze a partire dal 1996.

Agli inizi degli anni 2000 incide due dischi di inediti dal genere neomelodico , da lì la sua carriera passa per le radio e TV locali e nazionali , oggi approda in uno dei teatri piu importanti napoletani per un Festival dedicato ad uno dei generi musicali più conosciuto al mondo . Il festival, organizzato da Alfonso Gemito e Savio Morelli, vede gareggiare gli artisti che dovranno interpretare pezzi della musica classica e neoclassica napoletana . La serata del festival vedrà protagonisti anche attori delle serie TV più amate dagli italiani e che raccontano la Napoli di oggi sotto più punti di vista come : Mare Fuori, Un Posto al Sole, Made in Sud.

Tra ospiti non mancheranno grandi voci della tradizione partenopea come Anna Merolla, Antonio Ottaviano, Nello Amato e Cinzia Oscar e l’immancabile omaggio a Pino Daniele . La città di Palma Campania già da adesso è pronta a fare il tifo per Gino, un palmese dal grande talento.