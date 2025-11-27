Getta giù una donna in una scarpata dell’A16: a salvarla è il pianto di un bimbo

Una storia di grande professionalità e sangue freddo arriva dall’Irpinia, dove due agenti della sottosezione di Polizia Stradale di Avellino Ovest sono intervenuti lungo l’autostrada A16 riuscendo a mettere in salvo una donna e un bambino di tre anni.

La scoperta lungo la corsia di emergenza

Durante un controllo ordinario, gli agenti Giuseppe e Fabio hanno notato un furgone fermo in corsia d’emergenza. Da uno dei sedili proveniva il pianto di un bambino visibilmente spaventato. Pochi istanti dopo, i poliziotti hanno individuato a distanza un uomo in stato confusionale che urlava chiedendo aiuto.

Seguendo le sue indicazioni, gli operatori hanno trovato in un dirupo una donna priva di sensi, con segni evidenti di violenza.

Le manovre di rianimazione

I due agenti hanno avviato immediatamente le procedure di rianimazione cardiopolmonare, mantenendo la donna in vita fino all’arrivo dei sanitari del 118. La vittima è stata poi trasferita d’urgenza in un ospedale di Napoli, dove è stata affidata alle cure specialistiche.

Arrestato il presunto aggressore

L’uomo è stato fermato e arrestato con le accuse di tentato omicidio, sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. Il bambino, trovato in evidente stato di shock, è stato messo in sicurezza e affidato ai soccorritori.

Una donna e un bambino salvati grazie alla tempestività dell’intervento

La prontezza degli agenti e la capacità di coordinare le operazioni hanno evitato una tragedia. La donna, secondo le prime informazioni, è stata ricoverata in condizioni gravi ma vive, mentre il bambino è stato tratto in salvo senza ferite.