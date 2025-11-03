Paura nella notte tra sabato 1 e domenica 2 novembre ad Agnano, nel quartiere occidentale di Napoli, dove un ragazzo di 16 anni è raggiunto da colpi di arma da fuoco alle gambe davanti a un locale di via Scarfoglio. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava con alcuni amici all’esterno del locale, nei pressi del parcheggio, quando sarebbe stato avvicinato da un altro ragazzo, forse un suo coetaneo, che avrebbe estratto una pistola e aperto il fuoco.

I soccorsi e le condizioni del ragazzo

L’allarme è dato immediatamente dagli amici del sedicenne. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno soccorso il giovane e lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale del Mare di Napoli.

Il ragazzo ha riportato ferite gravi alle gambe, ma secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini della Polizia di Stato

Sul luogo della sparatoria sono giunti anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato subito le indagini per ricostruire la dinamica dell’agguato e identificare il responsabile.

Gli investigatori hanno ascoltato le testimonianze dei presenti e stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile e all’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli.