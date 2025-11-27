Furto in casa dell’attrice, il ladro prende a calci i carabinieri

Momenti di tensione a Testaccio, Roma, dove i Carabinieri della Stazione Bravetta hanno sventato un furto in abitazione ai danni dell’attrice americana Sinne Mutsaers, nota per le serie The New Pope e Treatment su Sky.

Il furto e l’intervento dei carabinieri

Durante un controllo in via Giovanni da Castel Bolognese, i militari hanno notato un uomo allontanarsi frettolosamente dall’abitazione della Mutsaers con due biciclette.

Alla richiesta di identificazione, l’uomo ha rifiutato di fornire le proprie generalità e ha reagito con resistenza attiva, spintonando i carabinieri e colpendoli con calci e pugni.

Danni e arresto

Nel corso dell’intervento, l’indagato ha inoltre danneggiato un’auto di servizio del Nucleo Radiomobile di Roma.

La refurtiva è stata recuperata e restituita alla proprietaria. L’uomo, un 37enne di nazionalità marocchina, è stato arrestato con le accuse di:

furto in abitazione,

resistenza a Pubblico Ufficiale,

danneggiamento aggravato.