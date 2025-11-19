Un uomo di origine nigeriana, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato ieri mattina in Rua Catalana dopo essere stato sorpreso all’interno di un’abitazione mentre tentava un furto. Nel tentativo di guadagnarsi la fuga ha aggredito i proprietari, trasformando il tentato furto in una rapina impropria. A fermarlo è stato un agente dell’UPG della questura, libero dal servizio, che ha sentito le urla provenire dall’appartamento ed è intervenuto immediatamente. Il poliziotto ha placcato l’uomo in strada, riuscendo a immobilizzarlo nonostante fosse privo delle manette. Poco dopo sono arrivati i rinforzi, che hanno preso in consegna il sospetto.

Condotto negli uffici della caserma “Raniero”, l’uomo è stato identificato e sono emersi i suoi precedenti. Ora i poliziotti stanno visionando le immagini di videosorveglianza per verificare se possa essere coinvolto in altri furti avvenuti recentemente nella stessa zona. L’arrestato è stato trasferito al carcere di Poggioreale.