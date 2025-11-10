Un furgone adibito alla distribuzione di giornali è stato rapinato nelle prime ore di oggi a Roccarainola e, secondo le prime ricostruzioni, utilizzato poco dopo per un tentativo di furto a un bancomat a San Gennaro Vesuviano, sempre in provincia di Napoli.

La rapina al furgone

L’episodio si è verificato all’alba, quando tre uomini con il volto coperto hanno bloccato l’autista del mezzo, un Fiat Ducato, mentre si preparava a consegnare i quotidiani nelle edicole locali. I malviventi, arrivati a bordo di un’auto con targa straniera, hanno costretto il conducente a scendere, impossessandosi del veicolo. Le immagini del sistema di videosorveglianza presente nella zona avrebbero ripreso l’intera scena, fornendo agli investigatori elementi utili per le indagini.

Il tentato colpo al bancomat

Circa un’ora dopo, lo stesso furgone è segnalato a San Gennaro Vesuviano, dove un gruppo di persone ha tentato di forzare il bancomat di un istituto di credito. Il colpo, tuttavia, non è andato a segno grazie all’attivazione immediata dell’allarme, che ha messo in fuga i ladri.

Indagini in corso

Il veicolo rubato è successivamente rinvenuto a Caivano dalla Polizia di Stato, che sta lavorando insieme ai Carabinieri, sotto il coordinamento della Procura di Nola, per ricostruire la dinamica dei fatti e identificare i responsabili.

Gli inquirenti non escludono che i due episodi – la rapina del furgone e il tentato furto al bancomat – facciano parte di un piano organizzato dalla stessa banda. Le immagini delle telecamere di sicurezza e i rilievi effettuati sul mezzo potranno fornire nuovi elementi per risalire agli autori.