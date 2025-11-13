Momenti di paura ieri mattina alla scuola “Angelina Lauro” di Sorrento, dove un forte odore di gas ha fatto scattare l’allarme tra insegnanti, personale e genitori.

Intorno all’ora di pranzo, mentre dalla cucina si preparavano i pasti per circa 400 alunni della scuola materna ed elementare, un intenso odore di gas ha invaso i locali dell’edificio e l’area circostante, spingendo il personale a interrompere immediatamente le attività.

La scuola, moderna e ben organizzata, fu donata al Comune dal comandante Achille Lauro e dedicata alla moglie Angelina. Si trova nel centro cittadino, di fronte alla Caserma dei Carabinieri, fatto che ha agevolato la tempestività dei soccorsi.

L’intervento dei tecnici e l’evacuazione

I tecnici dell’Ufficio Tecnico Comunale sono intervenuti subito, chiudendo le valvole di accesso al gas metano e contattando i Vigili del Fuoco di Piano di Sorrento.

A titolo precauzionale, è disposta l’evacuazione dell’intero edificio scolastico. Nel giro di pochi minuti, insegnanti e collaboratori hanno accompagnato gli alunni all’esterno in modo ordinato e sicuro.

Sui gruppi di messaggistica dei genitori la notizia si è diffusa rapidamente, generando momenti di apprensione e qualche episodio di panico, con decine di mamme e papà accorsi d’urgenza per recuperare i propri figli.

Nessun rischio rilevato, ma mensa sospesa per precauzione

Dopo un’attenta verifica, i Vigili del Fuoco hanno escluso la presenza di fughe di gas pericolose, ma hanno raccomandato ulteriori accertamenti sugli impianti.

La dirigenza scolastica ha comunicato che, per motivi organizzativi e di sicurezza, il servizio mensa resterà sospeso per la giornata odierna, al fine di consentire nuovi controlli tecnici sugli impianti della cucina e della distribuzione del gas.

La situazione è tornata alla normalità nel primo pomeriggio e nessuno dei bambini o del personale scolastico ha riportato conseguenze.