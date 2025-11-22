Freddato con una pallottola al volto, Marco Pio aveva solo 19 anni

Un grave episodio di violenza armata ha scosso Napoli nella notte. Intorno all’una e trenta, in via Generale Francesco Pinto, nel quartiere Arenaccia, un gruppo di sicari ha aperto il fuoco contro un’auto in cui viaggiavano alcuni ragazzi. Tra loro c’era Pio Marco Salomone, 19 anni, colpito al volto da un proiettile. Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cto, dove è morto questa mattina poco dopo le nove.

I primi soccorsi e il quadro clinico

Gli amici, inizialmente ignari della gravità dell’accaduto, lo hanno accompagnato al pronto soccorso del Cto. Sin dai primi accertamenti i medici hanno valutato le sue condizioni come estremamente critiche. Le lesioni riportate non hanno permesso alcun intervento chirurgico.

Le indagini

La Squadra Mobile di Napoli ha avviato immediatamente le indagini. Nel corso della notte gli agenti hanno ascoltato i giovani presenti al momento dell’agguato e sequestrato gli abiti intrisi di sangue rinvenuti nell’auto, nel tentativo di ricostruire con precisione la dinamica del fatto.

Le possibili piste investigative

Gli investigatori stanno approfondendo diversi elementi, compreso il passato della vittima. Nonostante la giovane età, il ragazzo risultava legato a precedenti per reati legati allo spaccio di stupefacenti. Al momento, tuttavia, non viene esclusa alcuna ipotesi. Tra le piste considerate c’è quella di un contrasto sorto con un gruppo rivale, forse originato da una discussione avvenuta nei pressi di un locale della zona e degenerato successivamente in un’azione armata.