Francesca è scomparsa insieme al figlio, cresce l’ansia

Cresce la preoccupazione nel quartiere Tiburtino, a Roma, per la scomparsa di Francesca Testa, 45 anni, e del figlio Paolo Vocella, 12 anni. Secondo le prime informazioni, la donna si sarebbe allontanata da casa insieme al bambino il 23 novembre e da quel momento non si hanno più notizie.

L’appello diffuso sui social

La segnalazione è rilanciata dal gruppo “Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV”, che ha pubblicato un appello sui social per favorire le ricerche. Nel messaggio si invita a prestare attenzione sia a eventuali spostamenti a piedi sia alla possibilità che madre e figlio si trovino a bordo di una Lancia Y10 con targa DZ410WR.

L’organizzazione chiede a chiunque possa avere informazioni utili di contattare il 112 o il numero fornito nel loro avviso, specificando che la donna necessita di cure.