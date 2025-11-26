Franata la strada per Montevergine, la colata di fango ha travolto tutto

Una frana di ampie dimensioni, provocata dalle intense piogge della notte scorsa, sta interessando il versante del Monte Partenio in provincia di Avellino. La massa di terreno e detriti ha reso impraticabile la strada statale che porta al santuario di Montevergine, nel territorio di Ospedaletto d’Alpinolo. Al momento non si segnalano feriti né automobilisti coinvolti.

Frana sul Monte Partenio: strada chiusa

Dalle prime ore del mattino numerose squadre dei vigili del fuoco, provenienti dai comandi di Avellino, Napoli e Salerno, stanno operando nell’area per mettere in sicurezza la zona e valutare l’entità dello smottamento. La viabilità verso il santuario resta interrotta in attesa delle verifiche tecniche.

Maltempo in Irpinia: oltre 50 interventi nella notte

Il maltempo ha causato decine di emergenze in tutta la provincia di Avellino. I vigili del fuoco hanno effettuato circa cinquanta interventi per alberi caduti o pericolanti, grondaie e lamiere instabili, voragini stradali e cedimenti strutturali.

Sono stati inoltre segnalati interventi per incendi di canne fumarie e recuperi di veicoli bloccati a Monteforte Irpino, Atripalda, Grottolella e Morra De Sanctis.