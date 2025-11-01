L’ASL Salerno ha diffuso un nuovo avviso per segnalare ripetuti tentativi di truffa ai danni dei cittadini. Negli ultimi giorni, numerosi utenti hanno ricevuto messaggi falsi in cui il mittente si fingeva un operatore dell’azienda sanitaria, invitando a chiamare numeri di telefono fraudolenti.

Una volta effettuata la chiamata, il credito telefonico degli utenti veniva azzerato in pochi istanti.

Numeri fraudolenti segnalati

Nel comunicato ufficiale, l’ASL ha invitato la popolazione a non richiamare i seguenti numeri:

8959009070

3513609934

3514956828

Secondo le segnalazioni, chi risponde al messaggio e compone uno di questi numeri si ritrova con una chiamata “muta” e un immediato addebito sul credito telefonico. L’allarme è scattato dopo che diverse persone hanno denunciato perdite di denaro a seguito del contatto con questi numeri.

Come agiscono i truffatori

Il metodo utilizzato ricalca i classici schemi di truffa digitale: un messaggio apparentemente istituzionale invita l’utente a chiamare “per importanti comunicazioni da parte dell’ASL”. In realtà, la telefonata innesca tariffe a pagamento o servizi premium che prosciugano il credito residuo.

In altri casi, invece, la truffa avviene tramite siti web falsi che imitano il portale ufficiale dell’ASL Salerno.

Falsi siti web e furto di dati personali

Oltre ai messaggi telefonici, negli ultimi giorni sono stati segnalati anche link a pagine web contraffatte identiche a quelle dell’ASL.

In questi portali viene chiesto di inserire dati personali o bancari, con il pretesto di confermare una prenotazione o aggiornare le informazioni sanitarie.

I truffatori si presentano spesso come operatori del CUP (Centro Unico di Prenotazione), riuscendo così a ottenere informazioni sensibili che vengono poi utilizzate per accedere ai conti correnti delle vittime.

Segnalazioni e indagini in corso

Il call center del CUP ha ricevuto numerose telefonate da parte di cittadini che hanno notato messaggi sospetti o comportamenti anomali. Tutte le segnalazioni, compresi i numeri di telefono fraudolenti, sono state trasmesse alla Polizia Postale, che ha avviato gli accertamenti.

La direzione dell’ASL ha inoltre ricordato che nessun operatore sanitario contatta i cittadini tramite SMS o messaggi privati per richiedere chiamate a numeri sconosciuti o inserimento di dati su siti non ufficiali.

Rischi e conseguenze

Oltre al danno economico diretto, la situazione sta generando confusione tra gli utenti, che talvolta rifiutano anche le chiamate legittime provenienti dal CUP per la conferma di prenotazioni sanitarie, scambiandole per tentativi di truffa.

Le raccomandazioni dell’ASL Salerno

L’azienda sanitaria invita tutti i cittadini a:

non richiamare numeri sconosciuti o sospetti ricevuti via SMS o messaggi;

non fornire dati personali o bancari su siti diversi da quello ufficiale www.aslsalerno.it

;

contattare direttamente gli uffici ASL per verificare eventuali comunicazioni;

segnalare subito ogni episodio sospetto alla Polizia Postale o al numero verde dedicato alla sicurezza digitale.