Paura nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 1° novembre, a Maddaloni, in provincia di Caserta, dove un incendio è divampato all’interno di un box situato in via Santa Margherita. Le fiamme sono state segnalate intorno alle 19:30, e sul posto è subito intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta, proveniente dalla sede centrale.

Le fiamme avvolgono un motorino e materiale accantonato

All’arrivo sul luogo dell’incendio, i pompieri hanno constatato che il rogo aveva completamente avvolto un motorino e parte del materiale accatastato all’interno del locale, di circa 15 metri quadrati.

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di domare rapidamente le fiamme e di mettere in sicurezza l’intera area, evitando che l’incendio si propagasse alle strutture adiacenti.

A supporto della squadra operativa è intervenuta anche una autobotte della sede centrale per garantire un adeguato apporto d’acqua durante le operazioni di spegnimento.

Nessun ferito né danni strutturali

Fortunatamente, non si registrano persone ferite né danni strutturali all’edificio.

L’intervento si è concluso dopo alcune ore di lavoro, con la bonifica completa del locale e la messa in sicurezza della zona.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento, ma secondo una prima ipotesi potrebbe trattarsi di un guasto elettrico o di un corto circuito.