Festa in Campania, nonna Laurina compie 115 anni

Lucia Laura Sangenito, conosciuta da tutti come “Nonna Laurina”, ha raggiunto l’incredibile traguardo dei 115 anni. Residente a Sturno, in provincia di Avellino, è oggi la persona più longeva d’Italia e la quarta al mondo, un primato che la proietta tra le figure simbolo della longevità internazionale. Nata nel 1910, Nonna Laurina ha infatti attraversato eventi che hanno segnato la storia contemporanea: le due Guerre Mondiali, l’epidemia di influenza spagnola, il terremoto dell’Irpinia del 1980 e, più recentemente, la pandemia di Covid. La sua esistenza non è solo un lungo viaggio attraverso il Novecento, ma anche una testimonianza di partecipazione civica: fu infatti tra le prime donne italiane ad esercitare il diritto di voto nel referendum istituzionale del 2 giugno 1946.

Una famiglia longeva e un forte legame con la comunità

La longevità sembra essere un tratto caratteristico della sua famiglia. Vedova dal 2010, perse il marito, morto all’età di 98 anni. Oggi vive circondata dall’affetto dei suoi familiari: è accudita dalla figlia Maria, 77 anni, e gode della vicinanza di nipoti e pronipoti.

La comunità di Sturno ha celebrato il suo anniversario con grande partecipazione, riconoscendo in Nonna Laurina un punto di riferimento e una memoria vivente di oltre un secolo di storia italiana.