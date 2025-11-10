Ferrovie dello Stato Italiane ha avviato una nuova selezione per architetti da inserire con contratto a tempo indeterminato presso le sedi di Roma e Brescia. L’opportunità è offerta attraverso CREW – Cremonesi Workshop, la società di progettazione multidisciplinare del Gruppo FS specializzata in interventi di architettura urbana e infrastrutturale.

Le figure ricercate

I professionisti selezionati entreranno a far parte dei team di progettazione e si occuperanno di:

Progettazione grafica e architettonica di edifici;

Progettazione urbana e rigenerazione degli spazi;

Interior design e sviluppo di progetti esecutivi;

Elaborazione di simulazioni virtuali e rendering.

Le assunzioni rientrano in un piano di potenziamento del settore architettura e ingegneria del gruppo ferroviario, con l’obiettivo di supportare i nuovi progetti di mobilità sostenibile e rigenerazione urbana.

Requisiti richiesti

La selezione è rivolta a candidati in possesso dei seguenti requisiti:

Laurea magistrale in Architettura o Ingegneria Edile-Architettura;

Almeno due anni di esperienza professionale nel ruolo;

Buona conoscenza della lingua inglese;

Ottima padronanza del pacchetto Microsoft Office.

Completano il profilo competenze trasversali quali orientamento ai risultati, capacità organizzativa e di problem solving, spirito di innovazione e attitudine al lavoro di squadra.

Condizioni contrattuali e benefit

Ferrovie dello Stato offre un contratto a tempo indeterminato con applicazione del CCNL Mobilità – Area Attività Ferroviarie.

Tra i principali benefit previsti:

Possibilità di smart working;

Welfare aziendale integrativo;

Assicurazione sanitaria;

Altri vantaggi previsti dal pacchetto corporate del Gruppo FS.

Come candidarsi

Le candidature devono essere inviate esclusivamente online attraverso la pagina ufficiale “Lavora con noi” di Ferrovie dello Stato.

Per candidarsi:

Digitare la parola chiave “Architetti” nel campo di ricerca;

Selezionare l’annuncio dedicato a CREW – Cremonesi Workshop;

Compilare il form e inviare il proprio CV entro il 17 novembre 2025 (salvo proroghe).

Dalla stessa pagina è inoltre possibile consultare tutte le altre selezioni attive nel Gruppo FS.