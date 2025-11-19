Ferrero ha avviato una nuova selezione per inserire manutentori meccatronici nello stabilimento produttivo di Caivano, in provincia di Napoli. L’azienda offre un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con possibilità di crescita professionale all’interno di uno dei poli industriali più importanti del Gruppo.

Il ruolo: manutenzione sugli impianti produttivi

Lo stabilimento campano è caratterizzato da un modello di manutenzione integrata che richiede competenze tecniche trasversali su tutto il processo produttivo, dagli impianti di preparazione delle materie prime alle macchine di confezionamento del prodotto finito.

Le attività previste per il manutentore meccatronico includono:

manutenzione preventiva, predittiva e correttiva;

interventi su impianti meccanici, elettrici ed elettronici;

diagnosi guasto e analisi delle anomalie;

gestione delle utilities di stabilimento;

collaborazione con i reparti produttivi per garantire la continuità operativa delle linee.

Requisiti richiesti

La selezione è rivolta a candidati con:

Diploma in ambito meccatronico o meccanico;

esperienza nel ruolo di almeno 3 o 4 anni;

buona capacità di utilizzo del PC;

conoscenze solide di elettrotecnica, automazione e meccanica;

capacità di lettura degli schemi elettrici e diagnostica su inverter, azionamenti, PLC e componenti meccanici;

disponibilità a lavorare su tre turni e nei giorni festivi;

attitudine al lavoro in team.

Non sono previsti limiti di età.

Come candidarsi

Gli interessati possono inviare la propria candidatura tramite il portale ufficiale Ferrero. È sufficiente accedere alla sezione dedicata alle posizioni aperte, selezionare l’annuncio “Manutenzione – Stabilimento di Caivano” e compilare il form online. Dalla stessa pagina è possibile consultare tutte le altre opportunità attualmente disponibili nel Gruppo.

Il Gruppo Ferrero

Ferrero è una delle principali aziende italiane del settore alimentare, leader mondiale nella produzione dolciaria. Fondata ad Alba (Cuneo) come impresa familiare, oggi è presente in oltre 50 Paesi e distribuisce i propri prodotti in più di 170 mercati. In Italia, oltre alla storica sede di Alba, Ferrero dispone di stabilimenti anche a Pozzuolo Martesana (Milano), Balvano (Potenza) e Sant’Angelo dei Lombardi (Avellino).