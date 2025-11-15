Aggressione in pieno pomeriggio a Giugliano in Campania, dove una lite tra due uomini ha portato al ferimento grave di un ciclista elettrico. L’episodio è avvenuto intorno alle 18 in via Palumbo e ha visto coinvolti il conducente di un’auto e un uomo a bordo di una bici elettrica. Fondamentali, per ricostruire la dinamica, le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona.

La dinamica dell’aggressione

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano, i due mezzi percorrevano la strada nello stesso senso di marcia. Una volta giunti all’altezza del civico 24 i protagonisti della vicenda si sono fermati, dando inizio a un violento alterco.

Le immagini mostrano entrambi rovistare nelle tasche: il ciclista sembra impugnare un oggetto, ma è l’automobilista a colpire per primo. Con un taglierino a punta di diamante, simile a quelli utilizzati per il taglio delle piastrelle, sferra due fendenti: uno all’addome e uno al braccio della vittima, che cade a terra insieme alla bicicletta.

L’aggressore si dà subito alla fuga a bordo della sua auto.

L’identificazione e l’arresto

Le telecamere hanno consentito ai militari di risalire alla targa del veicolo e rintracciare rapidamente il responsabile. Durante la perquisizione domiciliare è stato recuperato anche l’oggetto utilizzato per colpire.

L’uomo, identificato come Pasquale Sequino, 46 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e condotto in carcere con l’accusa di lesioni aggravate.

Le condizioni della vittima

Il ferito è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale San Giuliano, dove resta ricoverato in prognosi riservata. Gli inquirenti stanno ancora lavorando per definire l’origine della lite, al momento non chiarita.