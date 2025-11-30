Femmine, quando la solidarietà è donna

Si è svolta ieri, 28 Novembre, la quarta replica dello spettacolo “Femmine”, scritto, diretto e interpretato da Maria Daniela Pace e Francesca Grassi. Ad ospitare l’evento il Teatro Comunale di Palma Campania, con il patrocinio morale del comune, sponsorizzato da Lincargas di Tommaso Nappi Il dracotra tutto femminile ha suscitato in un pubblico numeroso, curioso e disciplinato, emozioni vere e profonde, fatte di sorrisi e lacrime. Lo spettacolo analizza tutte le sfaccettature del mondo Donna, con i suoi pregi e i suoi difetti, un mondo fantastico, fatto di passione, amore e consapevolezza di sé. Ad accrescere l’interesse per Femmine la destinazione di parte del ricavato: obiettivo Africa in testa, un regalo ai bambini orfano del villaggio San Francesco di Bunda.

Una serata, dunque, all’insegna della solidarietà e del buonumore, tutto ciò che nutre il cuore.

​Il riscontro sui social è stato immediato e unanime: il dramma tutto femminile ha inondato le pagine con complimenti per le emozioni vere e profonde suscitate. Commenti come “Femmine… uno spettacolo che racconta di donne, interpretato con la sensibilità, l’ironia e il coraggio di due bellissime donne”. “Uno spettacolo fatto di scene che ognuno di noi vive tutti i giorni, ho percepito ironia,emozione ma soprattutto tanta verità, purtroppo non tutti hanno il coraggio di vedere”. ” Complimenti per la tematica attuale e molto sentita”