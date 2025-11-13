Il 28 novembre 2025, alle ore 20.00, presso la Sala Polifunzionale del BBC del Comune di Palma Campania (NA), andrà in scena lo spettacolo teatrale “FEMMINE”, scritto e interpretato da Francesca Grassi e Maria Daniela Pace.

Un racconto autentico sull’universo femminile

“FEMMINE” è un’opera che esplora l’universo delle donne con profondità e sensibilità. Sul palco, le due artiste danno voce a storie di forza, fragilità, ironia e consapevolezza, offrendo al pubblico un viaggio emozionale tra riflessione e leggerezza.

Lo spettacolo affronta tematiche attuali legate all’identità femminile, ai rapporti umani e alla ricerca di sé, regalando momenti di intensa partecipazione e coinvolgimento.

Data, orario e luogo dell’evento

Data: 28 novembre 2025

Ora: 20.00

Luogo: Sala Polifunzionale del BBC

Comune: Palma Campania (Napoli)

L’evento si svolge con il patrocinio morale del Comune di Palma Campania, a conferma dell’impegno dell’amministrazione nella promozione di iniziative culturali di valore.

Un’iniziativa solidale

Una parte del ricavato sarà devoluta in beneficenza all’associazione Africa in testa, a sostegno dei progetti di cooperazione e sviluppo solidale.

Lo spettacolo, quindi, non sarà solo un momento di arte e riflessione, ma anche un gesto concreto di solidarietà.

Informazioni e contatti

Per maggiori informazioni e prenotazioni:

Telefono: 345 1762464 – 331 2932832

L’iniziativa è sostenuta da Lincar Gas S.R.L., azienda impegnata nella promozione della cultura e del territorio.