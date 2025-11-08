Proseguono i controlli straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nelle aree più sensibili della città.

Nella serata di giovedì, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno arrestato un cittadino marocchino di 25 anni, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L’operazione in via Nolana

Durante un servizio di pattugliamento in via Nolana, gli agenti hanno notato il giovane mentre confabulava con altri individui in atteggiamento sospetto.

Alla vista della pattuglia, il 25enne ha tentato di allontanarsi rapidamente, ma è bloccato dopo pochi metri.

La perquisizione personale ha permesso di rinvenire 151 compresse di un farmaco psicotropo, classificato come sostanza stupefacente, e 70 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio. Il denaro, ritenuto provento dell’attività di spaccio, è stato sequestrato insieme alla sostanza.

Proseguono i controlli nella zona della Ferrovia

L’arresto del pusher di farmaci rientra nel piano di prevenzione e contrasto al traffico di droga avviato dalla Questura partenopea, con particolare attenzione alle aree della Ferrovia, di Porta Nolana e del Mercato, considerate tra le più esposte al degrado e alla microcriminalità.

Le operazioni, che nelle ultime settimane hanno portato a diversi arresti e sequestri, continueranno anche nei prossimi giorni con intensificazione dei servizi di controllo a tutela della sicurezza urbana.