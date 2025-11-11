Non sembra voler cambiare abitudini Massimo Polverino, 52 anni, già noto alle forze dell’ordine per numerosi furti e arrestato poche settimane fa. Domenica pomeriggio la polizia di Stato lo ha nuovamente fermato per furto e evasione dagli arresti domiciliari.

Arrestato al Vomero dopo un tentato furto in negozio

Gli agenti del commissariato Vomero sono intervenuti in via Doria in seguito alla segnalazione di un furto in un esercizio commerciale.

Secondo quanto ricostruito, Polverino avrebbe tentato di rubare alcuni prodotti dolciari, facendo scattare l’allarme antitaccheggio al momento del passaggio alle casse.

Un addetto alla vigilanza è riuscito a bloccarlo e a trattenerlo fino all’arrivo dei poliziotti, che hanno poi accertato che l’uomo era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Il 52enne è stato quindi arrestato per furto aggravato ed evasione.

A Pianura arrestato un 37enne per maltrattamenti e minacce

La giornata di controlli della polizia è proseguita con un secondo intervento in serata, nel quartiere Pianura.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti per una lite in famiglia segnalata al numero di emergenza.

Sul posto, i poliziotti hanno individuato il 37enne napoletano segnalato, già noto per precedenti di polizia, anche per maltrattamenti in famiglia.

Durante la perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Dalle verifiche è emerso che poco prima aveva minacciato la sorella, come già avvenuto in altre occasioni.

Il 37enne è stato arrestato per maltrattamenti e minacce aggravate, oltre che per porto abusivo d’arma bianca.

Controlli rafforzati in città

Le operazioni di domenica si inseriscono nel quadro delle attività di prevenzione e contrasto ai reati predatori e domestici condotte dalla Polizia di Stato sul territorio cittadino.

Gli arresti confermano l’attenzione delle forze dell’ordine nel monitorare soggetti già noti e nel tutelare le vittime di violenza familiare, in particolare nelle aree urbane più esposte a episodi di recidiva.