Esplosione in una casa, due ustionati

Un’esplosione avvenuta nel primo pomeriggio in una casa al piano terra di Vico San Filippo, a Bisaccia, ha provocato il ferimento di due uomini di origine straniera. Secondo una prima ricostruzione, la deflagrazione sarebbe stata causata da una fuga di gas di natura accidentale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione locale, i Vigili del Fuoco e il personale del 118. Le due persone coinvolte hanno riportato ustioni di lieve entità e sono state trasferite all’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi per le cure necessarie.

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono ancora impegnate nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area. L’esplosione non ha provocato crolli strutturali nell’edificio.