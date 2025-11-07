Paura nella frazione Piazzolla di Nola, dove un’esplosione si è verificata in un’abitazione di via Castellammare 147. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Piazzolla di Nola per accertare le cause dell’incidente.

Le prime ricostruzioni

Secondo un primo sopralluogo, la deflagrazione sarebbe stata provocata da un’eccessiva pressione all’interno di una conduttura del gas, che avrebbe causato un improvviso rilascio e la conseguente esplosione di una parete dell’appartamento.

La donna in casa al momento dell’esplosione

Al momento dell’incidente si trovava all’interno dell’abitazione una donna di 68 anni. La residente è riuscita a mettersi in salvo, riportando lievi bruciature ai capelli. È stata successivamente trasportata al pronto soccorso per ricevere le cure mediche necessarie.

Danni limitati e area messa in sicurezza

L’esplosione non ha provocato crolli strutturali, ma una piccola porzione di muro è caduta sulla sede stradale. Non risultano danni a persone o edifici vicini. L’area è stata immediatamente messa in sicurezza.

Indagini in corso

I Carabinieri hanno avviato indagini tecniche per determinare con precisione la causa dell’incidente e verificare eventuali problemi nell’impianto domestico.