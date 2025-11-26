Esonda il Sarno, arrivano i gommoni per salvare le persone

Le intense precipitazioni che da oltre 24 ore interessano la provincia di Napoli hanno provocato l’esondazione del fiume Sarno, il corso d’acqua che raggiunge il mare tra Torre Annunziata e Castellammare di Stabia. L’innalzamento repentino del livello del fiume ha generato disagi in diverse aree limitrofe, rendendo necessari numerosi interventi di emergenza. Decine di residenti sono rimasti intrappolati nelle proprie abitazioni a causa dell’acqua alta. Le squadre dei vigili del fuoco, supportate dalle unità dei Ross e dalla protezione civile, hanno effettuato evacuazioni tramite gommoni, garantendo il trasferimento delle persone in zone sicure.

Situazione critica anche per alcuni automobilisti rimasti in panne lungo le strade più esposte all’allagamento. In particolare, via Ripuaria è chiusa al traffico veicolare e risulta tuttora sotto stretto monitoraggio da parte dei volontari e delle forze di intervento.

Le operazioni di soccorso proseguono per tutta la giornata, mentre le autorità invitano i cittadini a evitare spostamenti non necessari e a seguire gli aggiornamenti ufficiali sullo stato dell’emergenza.