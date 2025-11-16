Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano e Torre Annunziata saranno al centro della nuova strategia elettorale di Forza Italia. Da martedì, il partito sarà presente ai caselli autostradali di questi Comuni con un volantinaggio mirato agli automobilisti che ogni giorno rientrano a casa dopo il lavoro. L’iniziativa è annunciata da Fulvio Martusciello durante un evento elettorale a Napoli: «Ci comporteremo come quelli che negli anni Settanta e Ottanta vendevano i biscotti di Castellammare al casello. Chiunque abbia vissuto quel periodo lo ricorda: alla fine non potevi non comprarli. Ecco, noi faremo esattamente così», ha spiegato.

Obiettivo: intercettare i pendolari

Martusciello ha sottolineato che la strategia punta a raggiungere i cittadini durante il loro rientro quotidiano:

«Saremo lì a parlare con tutti: con chi vive in questi Comuni, ma lavora a Napoli e rientra la sera. Ci troveranno al casello autostradale, pronti a spiegare le nostre proposte e il progetto di Forza Italia per la Campania».